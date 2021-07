Basket: Spagna, i convocati di Sergio Scariolo per le Olimpiadi di Tokyo. Definiti i 12 con Pau Gasol e Juancho Hernangomez (Di lunedì 19 luglio 2021) Sorpresa tra i 12 che si giocheranno le chance di medaglia alle Olimpiadi di Tokyo per la Spagna. Sergio Scariolo, infatti, ha chiamato anche Juancho Hernangomez, che è evidentemente riuscito a recuperare in tempo da un infortunio in amichevole contro la Francia le cui proporzioni, nell’immediato, sembravano molto funeste. Questi nomi e numeri dei chiamati dal tecnico che la prossima stagione la vivrà sulla panchina della Virtus Bologna: 4 Pau Gasol 5 Rudy Fernández 6 Sergio Rodríguez 9 Ricky Rubio 10 Víctor Claver 13 Marc ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Sorpresa tra i 12 che si giocheranno le chance di medaglia allediper la, infatti, ha chiamato anche, che è evidentemente riuscito a recuperare in tempo da un infortunio in amichevole contro la Francia le cui proporzioni, nell’immediato, sembravano molto funeste. Questi nomi e numeri dei chiamati dal tecnico che la prossima stagione la vivrà sulla panchina della Virtus Bologna: 4 Pau5 Rudy Fernández 6Rodríguez 9 Ricky Rubio 10 Víctor Claver 13 Marc ...

Advertising

Gazzetta_it : TeamUsa pronto per Tokyo: Spagna schiantata. #Scariolo: “L’oro è già prenotato” - OA_Sport : Basket: la Spagna ufficializza i 12 per Tokyo. Presente a sorpresa Juancho Hernangomez, ma la vera stella è Pau Gas… - zazoomblog : Tokyo 2020 basket: Usa vince ultima amichevole 83-76 contro la Spagna - #Tokyo #basket: #vince #ultima - RassegnaZampa : #Basket Team Usa pronto per #Tokyo2020: Spagna schiantata. Scariolo: 'L’oro è già prenotato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO - Basket, gli Usa battono la Spagna in amichevole -