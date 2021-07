Basket | Olimpiadi Tokyo | le avversarie dell’Italia ai raggi X Australia e Nigeria hanno sconfitto gli Usa | Germania senza Schroder

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’Italè tornata allediciassette anni dopo Atene. L‘impresa di Belgrado ha aperto le porte dei Giochi Olimpici alla Nazionale di Meo Sacchetti, che ha staccato il biglietto perdopo averla Serbia in casa propria. Per l’Italia si apre dunque il cammino olimpico, con gli azzurri che affronteranno nell’ordine. La formula delleè sicuramente più semplice di quella di Mondiali ed Europei. Infatti, essendo un torneo a dodici squadre, per accedere ai quarti di finale basta arrivare tra le ...

L'Italbasket è tornata alle Olimpiadi diciassette anni dopo Atene. L'impresa di Belgrado ha aperto le porte dei Giochi Olimpici alla Nazionale di Meo Sacchetti, che ha staccato il biglietto per Tokyo ...Sarà una serie di lunghe giornate olimpiche, quella del basket di Tokyo. E sarà tutto con una nuova formula, quella dei tre gironi da quattro squadre invece dei due da sei che avevamo finora imparato ...