Basket | la Nigeria sceglie i 12 giocatori per le Olimpiadi Ci sono 8 NBA | avversari dell’Italia

(Di lunedì 19 luglio 2021) Laha ufficializzato i 12che formeranno la Nazionale diper ledi Tokyo 2021. Gli africaniinseriti nel gruppo B con Italia, Australia, Germania e hanno tutte le carte in regola per superare il turno (accedono ai quarti di finale le prime due classificate e le due migliori terze). Il CT Mike Brown può fare affidamento su ben ottoNBA, un numero inferiore soltanto a Team USA. Presente anche Ekpe Udoh, fresco di firma con la Virtus Bologna. Va ricordato che la scorsa settimana laha sconfitto gli Stati Uniti ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nigeria

L'Italia tornerà ad essere una delle protagoniste del torneo olimpico di, un appuntamento cercato e sudato ma purtoppo sfumato più volte infatti la compagine azzurra ... Germania eche ha ......00 " PALLANUOTO maschile Ungheria - Italia Ore 3:00 " TENNISTAVOLO maschile e femminile a squadre (ottavi di finale) Ore 3:00 "femminile- Giappone (gironi) Ore 3:05 " CANOA SPRINT ...La Nigeria ha ufficializzato i 12 giocatori che formeranno la Nazionale di basket per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli africani sono inseriti nel gruppo B con Italia, Australia, Germania e hanno tutte ...Gli Stati Uniti del basket hanno battuto la Spagna per 83-76 nell'ultima amichevole di preparazione ai Giochi, giocata a Las Vegas. In giornata i cestisti statunitensi, che in precedenza avevano battu ...