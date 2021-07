(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni –hanno controllato in via Villa Bisignano un uomo adi unotrovandolo in possesso di 21contenenti 29 grammi circa di, di un cellulare e di 270 euro. Un 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato al Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per mancata copertura assicurativa; infine, il motoveicolo è stato sequestrato. L'articolo proviene da ...

anteprima24 : ** #Barra, sorpreso a bordo di uno scooter con 21 bustine di #Marijuana ** - vesuvianonews : Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in via Villa Bisignano un uomo a… - fattidinapoli : Napoli: Barra, sorpreso con la droga e denunciato - -

Ultime Notizie dalla rete : Barra sorpreso

Il Gazzettino Vesuviano

Sono sicuro che dopo aver creato il tuo primo sticker saraida quanto è stato semplice! ... poi toccare ladi ricerca in alto e digitare il nome completo dell'applicazione. Dopo averla ...Vero papa della gente hai luoghi comuni, toccando in forma critica anche il rapporto che ... Francesco tiene ancora pienamente ladritta ma la sua salute, chiamata a un severo tagliando ...Il 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato al Codice della Strada per guida senza patente ...BARRA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in via Villa Bisignano un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 21 bustine contenenti 29 gramm ...