Barcellona, obiettivo Romagnoli: bisogna però prima sfoltire la rosa (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessio Romagnoli con ogni probabilità non vestirà una maglia da titolare in vista della prossima stagione del Milan: il pacchetto difensivo titolare con ogni probabilità sarà costituito da Kjaer e Tomori, con la fascia di capitano che potrebbe passare proprio al centrale danese. Romagnoli fra l’altro è in scadenza fra un anno e difficilmente rinnoverà: ecco perché i rossoneri potrebbero cederlo in questa sessione di mercato. Secondo Sport il Barcellona sarebbe alla ricerca di un centrale mancino e starebbe parlando coi rossoneri per ottenere Romagnoli inserendo una contropartita: Pjanic e Coutinho i nomi in ballo, che ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessiocon ogni probabilità non vestirà una maglia da titolare in vista della prossima stagione del Milan: il pacchetto difensivo titolare con ogni probabilità sarà costituito da Kjaer e Tomori, con la fascia di capitano che potrebbe passare proprio al centrale danese.fra l’altro è in scadenza fra un anno e difficilmente rinnoverà: ecco perché i rossoneri potrebbero cederlo in questa sessione di mercato. Secondo Sport ilsarebbe alla ricerca di un centrale mancino e starebbe parlando coi rossoneri per ottenereinserendo una contropartita: Pjanic e Coutinho i nomi in ballo, che ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona Obiettivo #Romagnoli: bisogna però prima trovare squadra a Umtiti e Lenglet - giuventush : Secondo Sky Sport Ramsey non è un obiettivo del Barcellona a causa del suo stipendio troppo alto, quindi il piano d… - PippiCalz : ispirazione marxista, eletto pochi mesi prima. La mattina del 17 luglio Radio Ceuta trasmette il messaggio in codic… - SimoneTogna : Vi ricordate #paulinho? Quello del Barcellona, miglior giocatore (forse) della storia del campionato cinese, che ve… - UnioneSarda : A #Barcellona torna il coprifuoco: obiettivo frenare il picco di contagi fra giovani e non vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona obiettivo Il calcio non ha soldi. Vale per Barcellona, Real, e quindi anche per il Napoli e Insigne Il Barcellona non può tesserare i calciatori che ha preso a costo zero (tra cui Depay e Aguero) ... De Laurentiis ha dichiarato che l'obiettivo primario è alleggerire il tetto ingaggi. Ma non avverrà ad ...

MotoGP: Marc Marquez, nuova maturità a un anno dal grande infortunio Dentro e fuori gli ospedali A partire dalla prima operazione a Barcellona, al rientro lampo a Jerez per poter essere presente al secondo Gran Premio stagionale. Con il chiaro obiettivo in mente di ...

Barcellona, obiettivo Romagnoli: bisogna però prima sfoltire la rosa Sportface.it Barcellona, obiettivo Romagnoli: bisogna però prima sfoltire la rosa Alessio Romagnoli con ogni probabilità non vestirà una maglia da titolare in vista della prossima stagione del Milan: il pacchetto difensivo titolare con ogni probabilità sarà costituito da Kjaer e To ...

Hauraki: un Team X2, Mauro e Giovanni Trevisan insieme nelle regate offshore con l’obiettivo europeo Nelle regate offshore la categoria X2 è quasi un mondo a parte, fatto di passione, impegno, sfida e dedizione. Chi sceglie di correre una regata d’altura con equipaggio di sole due persone, mette in c ...

Ilnon può tesserare i calciatori che ha preso a costo zero (tra cui Depay e Aguero) ... De Laurentiis ha dichiarato che l'primario è alleggerire il tetto ingaggi. Ma non avverrà ad ...Dentro e fuori gli ospedali A partire dalla prima operazione a, al rientro lampo a Jerez per poter essere presente al secondo Gran Premio stagionale. Con il chiaroin mente di ...Alessio Romagnoli con ogni probabilità non vestirà una maglia da titolare in vista della prossima stagione del Milan: il pacchetto difensivo titolare con ogni probabilità sarà costituito da Kjaer e To ...Nelle regate offshore la categoria X2 è quasi un mondo a parte, fatto di passione, impegno, sfida e dedizione. Chi sceglie di correre una regata d’altura con equipaggio di sole due persone, mette in c ...