Barcellona, Depay: «Sono qui per vincere tanti titoli. Koeman perfetto per me» (Di lunedì 19 luglio 2021) Memphis Depay ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Barcellona: le sue parole Memphis Depay ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Barcellona. Le sue parole ai media catalani. «Oggi per me è un giorno molto speciale. Arrivo a Barcellona con grandi motivazioni. Sono molto emozionato, voglio andare immediatamente a vedere la sede del club e poi quello che sarà il mio stadio. Spero di poter vincere molti titoli. Sono qui per aiutare la squadra a tornare a primeggiare in Spagna e in Europa. Questo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Memphisha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del: le sue parole Memphisha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del. Le sue parole ai media catalani. «Oggi per me è un giorno molto speciale. Arrivo acon grandi motivazioni.molto emozionato, voglio andare immediatamente a vedere la sede del club e poi quello che sarà il mio stadio. Spero di potermoltiqui per aiutare la squadra a tornare a primeggiare in Spagna e in Europa. Questo ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Depay emozionato di essere al Barcellona spero di vincere molti titoli - #Calcio: #Depay #emozionato… - TV7Benevento : Calcio: Depay, 'emozionato di essere al Barcellona, spero di vincere molti titoli'... - sportface2016 : #Barcellona Memphis #Depay è arrivato in Catalogna: l'olandese è pronto a mettersi a disposizione di Koeman - ilpodsport : #Calciomercato Depay pronto per il Barcellona: 'Un sogno che si avvera' #ilpodsport - sportli26181512 : Depay pronto per il Barcellona: 'Un sogno che si avvera': Le parole dell'olandese, che sarà presentato giovedì pros… -