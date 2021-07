Avvocato per imprese (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Avvocato del lavoro è un professionista che ha maturato una preparazione specifica nel diritto del lavoro. Si occupa quindi di controversie fra dipendenti (o ex dipendenti) e datori di lavoro, assistendo i lavoratori nelle vertenze aziendali oppure offrendo la propria consulenza e assistenza all’impresa. Qualunque sia la “parte” assistita (lavoratori o azienda), un giuslavorista deve essere sempre aggiornato, perché le leggi sul lavoro si evolvono continuamente. Di cosa si occupa un Avvocato del lavoro? Assiste il lavoratore o il datore di lavoro quando fra i due si verifica un contrasto di tipo economico, sulle regole di comportamento da seguire in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) L’del lavoro è un professionista che ha maturato una preparazione specifica nel diritto del lavoro. Si occupa quindi di controversie fra dipendenti (o ex dipendenti) e datori di lavoro, assistendo i lavoratori nelle vertenze aziendali oppure offrendo la propria consulenza e assistenza all’impresa. Qualunque sia la “parte” assistita (lavoratori o azienda), un giuslavorista deve essere sempre aggiornato, perché le leggi sul lavoro si evolvono continuamente. Di cosa si occupa undel lavoro? Assiste il lavoratore o il datore di lavoro quando fra i due si verifica un contrasto di tipo economico, sulle regole di comportamento da seguire in ...

Advertising

ivanscalfarotto : L’avviso di garanzia a @matteorenzi stabilisce per via giudiziaria una nuova incompatibilità tra mandato parlamenta… - Agenzia_Ansa : Potrà vaccinarsi contro il Covid il 17enne fiorentino che si era rivolto a un avvocato per poter ricevere la dose n… - fattoquotidiano : PRESCRIZIONE ADDIO L’avvocato vuole dare battaglia, ma la via è stretta. In settimana vedrà Grillo per sancire la p… - MarisaGiannace : RT @backinthegood: Caro @GiuseppeConteIT avvocato professore di diritto dovresti sapere che la riforma #prescrizione Bonafede si applica ai… - CorriereCitta : Avvocato per imprese -