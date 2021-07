Avellino, Festa: 'Nei prossimi giorni completeremo le operazioni in vista del bomba day' (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel corso del consueto appuntamento con la videodiretta del lunedì sera, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Approvate le tariffe TARI. Per quanto riguarda ... Leggi su avellinotoday (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel corso del consueto appuntamento con la videodiretta del lunedì sera, il sindaco diGianlucaha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Approvate le tariffe TARI. Per quanto riguarda ...

Sanità, Sinistra Italiana: cosi la Regione mortifica l’intera Irpinia Riceviamo e pubblichiamo «La particolare situazione di disagio in cui versa la sanità irpina è la dimostrazione di come le politiche della Regione Campania in questo settore risentino dei limiti strut ...

