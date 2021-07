Avellino, è il giorno di Scognamiglio: i dettagli del contratto (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – È il giorno di Gennaro Scognamiglio all’Avellino. Nella mattinata il difensore classe ‘84 ha fatto tappa a Montefalcione. Ad accoglierlo il presidente Angelo Antonio D’Agostino e il direttore sportivo Salvatore Di Somma. L’ex Benevento si legherà al club irpino con un contratto biennale. Dal fine settimana sarà in ritiro con la squadra a Roccaraso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È ildi Gennaroall’. Nella mattinata il difensore classe ‘84 ha fatto tappa a Montefalcione. Ad accoglierlo il presidente Angelo Antonio D’Agostino e il direttore sportivo Salvatore Di Somma. L’ex Benevento si legherà al club irpino con unbiennale. Dal fine settimana sarà in ritiro con la squadra a Roccaraso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

