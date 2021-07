Australia | commentatrice britannica deride quarantena e regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese

(Di lunedì 19 luglio 2021) LaKatie Hopkinsdall’per aver ironizzato sullain hotel e deriso il lockdownattualmente in vigore nelle due principali cittàne, Melbourne e Sidney. A riportare la notizia è la Bbc. Hopkins, nota sui social per le sue frasi razziste e discriminatorie, era arrivata nelper partecipare al reality televisivo Grande Fratello. Nella giornata di venerdì aveva pubblicato un video dalla sua camera d’albergo a Sydney in cui diceva di voler ...

