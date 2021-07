(Di lunedì 19 luglio 2021) RS3 e RS3, ovvero l’entry level al mondo sportivo firmato da. Da metà agosto sarà possibile ordinarle, anche se il lancio ufficiale è previsto in autunno, con un listino che parte da 60 mila euro. Che siano un inno alla sportività lo si capisce solo guardandole, con le loro linee muscolose e dinamiche che ispirano movimento anche da ferme. Ma se si passa al motore, beh,dubbio è fugato: si tratta di un 2.5 5 cilindri TFSI da 400 cavalli di potenza. Che garantisce prestazioni fuori dal comune: le RS3 scattano da 0 a 100 in soli 3,8 secondi, e nonostante la velocità massima sia autolimitata a 250 orari si può ...

Advertising

fattiamotore : Audi RS3 e RS3 Sportback, le sportive per le strade di ogni giorno – FOTO - videomotorsIT : Audi RS3: sportiva vecchia scuola // - alvolante_it : Fino a 400 CV di potenza e uno 0-100 di 3,8 secondi per la nuova Audi RS3, che sarà disponibile con carrozzeria a 4… - infoitscienza : Audi RS3: sportiva vecchia scuola - antonionota5 : RT @sole24ore: Nuova Audi Rs3: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sportiva da 400 cv -

Ultime Notizie dalla rete : Audi RS3

...versione ispirata alla divisione sportiva, dedicata al mercato britannico. Nel 2011 si è vista la più potente delle A1: la Clubsport quattro, con motore cinque cilindri TFSI derivato dalla, ...Grazie al sistema RS Torque Splitter, la nuovapuò contare su di un'elevata reattività. Addirittura, scegliendo la modalità RS Torque Rear, questo sistema permette anche di favorire i drift ...6 risultati per la tua ricerca di Audi RS4 in vendita Trebaseleghe. l'auto più conveniente parte da 88.000 €. Cerchi altre auto? Guarda anche i risultati per Audi in vendita Trebaseleghe!L'accesso gamma di Audi, che riprendeva in modo molto superiore il concetto delle Prinz e 50, condividendo pianale con Ibiza, Polo e Fabia, potrà essere pensionata ...