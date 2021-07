Atletico Madrid, presidente Cerezo sul possibile ritorno di Griezmann: “Tutto può succedere” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Nel mondo del calcio Tutto può succedere”. Con queste semplici parole pronunciate alla presentazione dell’VIII Premio Platino, il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo lascia la porta aperta ad un possibile ritorno di Antoine Griezmann. I colchoneros sono infatti in trattativa con il Barcellona per uno scambio che coinvolga il francese Campione del Mondo e il centrocampista Saul. Un’operazione molto complicata ed una trattativa che va avanti da tempo, ma che incontra il benestare del presidente della squadra campione ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “Nel mondo del calciopuò”. Con queste semplici parole pronunciate alla presentazione dell’VIII Premio Platino, ildell’lascia la porta aperta ad undi Antoine. I colchoneros sono infatti in trattativa con il Barcellona per uno scambio che coinvolga il francese Campione del Mondo e il centrocampista Saul. Un’operazione molto complicata ed una trattativa che va avanti da tempo, ma che incontra il benestare deldella squadra campione ...

