Atalanta, Gollini si avvicina all’addio (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Atalanta, dopo il colpo Musso per la porta, sta ragionando sulla cessione di Gollini, che tanto piace al Tottenham. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà – noto esperto di mercato – da oggi si entra nel vivo. Gli orobici sono pronti a cedere il proprio portiere, dopo i primi contatti avvenuti a giugno con gli Spurs. Paratici stima moltissimo il portiere nerazzurro e vorrebbe portarlo a Londra. La richiesta inziale della dea è di 20mln di euro. Atalanta, Gollini AI SALUTI Con l’arrivo di Musso, quindi, la partenza di Gollini è certa: l’Atalanta vuole monetizzare dopo aver ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) L’, dopo il colpo Musso per la porta, sta ragionando sulla cessione di, che tanto piace al Tottenham. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà – noto esperto di mercato – da oggi si entra nel vivo. Gli orobici sono pronti a cedere il proprio portiere, dopo i primi contatti avvenuti a giugno con gli Spurs. Paratici stima moltissimo il portiere nerazzurro e vorrebbe portarlo a Londra. La richiesta inziale della dea è di 20mln di euro.AI SALUTI Con l’arrivo di Musso, quindi, la partenza diè certa: l’vuole monetizzare dopo aver ...

