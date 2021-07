Atalanta, con Torino e Bologna in anticipo le prime due giornate (Di lunedì 19 luglio 2021) La Lega ha reso noti lunedì 19 luglio anticipi e posticipi delle prime due giornate. La nuova stagione si aprirà sabato 21 con due sfide in contemporanea alle ore 18.30. In campo i campioni d’Italia dell’Inter, a San Siro contro il Genoa, e l’Hellas Verona in casa col Sassuolo. Per l’Atalanta prime due giornate in anticipo, al sabato: contro il Torino alle 20.45, contro il Bologna (in casa) alle 18.30. PRIMA GIORNATA Sabato 21 agosto, ore 18.30: Inter-Genoa (Dazn); Verona-Sassuolo (Dazn). Sabato 21, ore 20.45: Empoli-Lazio (Dazn/Sky), ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) La Lega ha reso noti lunedì 19 luglio anticipi e posticipi delledue. La nuova stagione si aprirà sabato 21 con due sfide in contemporanea alle ore 18.30. In campo i campioni d’Italia dell’Inter, a San Siro contro il Genoa, e l’Hellas Verona in casa col Sassuolo. Per l’duein, al sabato: contro ilalle 20.45, contro il(in casa) alle 18.30. PRIMA GIORNATA Sabato 21 agosto, ore 18.30: Inter-Genoa (Dazn); Verona-Sassuolo (Dazn). Sabato 21, ore 20.45: Empoli-Lazio (Dazn/Sky), ...

