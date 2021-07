Assalito dalle vespe, muore sul tetto di casa per shock anafilattico: Alberto lascia moglie e due figli (Di lunedì 19 luglio 2021) Alberto Fontana è morto dopo essere stato punto da una vespa . E' morto a causa dello shock anafilattico provocato dalla puntura dell'insetto. Il 52 enne stava sistemando un pannello fotovoltaico sul ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021)Fontana è morto dopo essere stato punto da una vespa . E' morto a causa delloprovocato dalla puntura dell'insetto. Il 52 enne stava sistemando un pannello fotovoltaico sul ...

