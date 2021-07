Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 18 luglio 2021 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 18 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vivi e lascia vivere ha totalizzato in media 1729 spettatori (9.28% di share) nel primo episodio e 1298 (8.26%) nel secondo; su Canale5 la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha avuto in media 1429 spettatori (share 9.87%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 884 spettatori (5.77%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 19 luglio 2021)TV: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vivi e lascia vivere ha totalizzato in media 1729 spettatori (9.28% di share) nel primo episodio e 1298 (8.26%) nel secondo; su Canale5 la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha avuto in media 1429 spettatori (share 9.87%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 884 spettatori (5.77%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha ...

