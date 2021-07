Ascolti tv analisi 18 luglio: Coletta esagera con le repliche ed Elena Sofia Ricci paga dazio. Camila batte Belén. Hamilton ‘vendica’ gli inglesi (Di lunedì 19 luglio 2021) Ascolti, dinamiche. Un eccesso di repliche sulla prima rete, con la ‘giusta’ scorpacciata di Carrà, ma poi Conti e Clerici ‘datati’ anche venerdì e sabato, e si satura la disponibilità del pubblico estivo Va bene che la prima rete pubblica ha dominato la stagione con tante fiction ben riuscite e molti show leggeri sostanzialmente azzeccati e ora ha appena fatto bingo con la Nazionale vincente agli Europei di calcio, che ha fatto un percorso perfetto – tra tempi supplementari e rigori – collezionando prestazioni Auditel straordinarie. E va bene che questo avvio d’estate ha imposto anche alcune situazioni straordinarie, con la scomparsa di Raffaella Carrà ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 19 luglio 2021), dinamiche. Un eccesso disulla prima rete, con la ‘giusta’ scorpacciata di Carrà, ma poi Conti e Clerici ‘datati’ anche venerdì e sabato, e si satura la disponibilità del pubblico estivo Va bene che la prima rete pubblica ha dominato la stagione con tante fiction ben riuscite e molti show leggeri sostanzialmente azzeccati e ora ha appena fatto bingo con la Nazionale vincente agli Europei di calcio, che ha fatto un percorso perfetto – tra tempi supplementari e rigori – collezionando prestazioni Auditel straordinarie. E va bene che questo avvio d’estate ha imposto anche alcune situazioni straordinarie, con la scomparsa di Raffaella Carrà ...

Advertising

emabrue : Ascolti tv analisi 15 luglio: la chicca Sogno Azzurro fa il botto in access. Poi Andreozzi e Gerini passano al coma… - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 15 luglio: la chicca Sogno Azzurro fa il botto in access. Poi Andreozzi e Gerini passano al coma… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 15 luglio: la chicca Sogno Azzurro fa il botto in access. Poi Andreozzi e Gerini passano al coma… - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 14 luglio: SuperQuark nel trend del triennio. Sciarelli special continua la stagione della rinas… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 14 luglio: SuperQuark nel trend del triennio. Sciarelli special continua la stagione della rinas… -