Advertising

AlfredoPedulla : #Lokonga all’#Arsenal (ufficiale) significa due cose: a) che nella corsa a #Locatelli hanno intuito che lui vuole s… - sportli26181512 : #Arsenal, ufficiale l'acquisto di Lokonga: #Xhaka più vicino alla #Roma: I Gunners confermano il nuovo arrivo: ora… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Arsenal, ufficiale l'acquisto di Lokonga: Xhaka più vicino alla Roma I Gunners confermano il nuovo arriv… - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ??Albert Sambi Lokonga ufficiale all’Arsenal. È il sostituto di #Xhaka: adesso la Roma spingerà per portare presto lo s… - Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Lokonga all’#Arsenal (ufficiale) significa due cose: a) che nella corsa a #Locatelli hanno intuito che lui vuole solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal ufficiale

L'ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista centrale dell'Anderlecht Albert Sambi Lokonga: " Il 21enne centrocampista è arrivato nel settore giovanile del club belga nel 2014, a 15 anni, e ...Calciomercato Roma, c'è l'annuncioda parte dell': adesso il via libero per Mourinho è totale. Pronto l'affondo decisivo. Adesso serve solamente l'affondo decisivo. Quello che potrebbe permettere di chiudere una ...Il club inglese conferma l'acquisto del centrocampista belga: ora lo svizzero può davvero arrivare in maglia giallorossa ...L'Inter prenderà parte alla Florida Cup: la conferma ufficiale arriva su Twitter direttamente dagli organizzatori dell'evento, che confermano anche la presenza della squadra di Simone Inzaghi nella co ...