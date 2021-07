Advertising

PierreDBorrelli : RT @MediasetTgcom24: Arrestato in Francia l'ex terrorista Di Marzio, sfuggito ad aprile #MaurizioDiMarzio - discoradioIT : ?? Arrestato in #Francia l'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile. È l'ultimo ex t… - MediasetTgcom24 : Arrestato in Francia l'ex terrorista Di Marzio, sfuggito ad aprile #MaurizioDiMarzio - RiccardoBathur1 : RT @RadioSavana: 'Vergognati Presidente!' Francia (Lourdes), cittadino contesta Macron e viene arrestato. Eroe. - irmafree : RT @RadioSavana: 'Vergognati Presidente!' Francia (Lourdes), cittadino contesta Macron e viene arrestato. Eroe. -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Francia

TGCOM

commenta La polizia francese, secondo fonti del ministero della Giustizia, haa Parigi anche Maurizio Di Marzio, l'ultimo ex terrorista per cui l'Italia aveva chiesto l'estradizione. Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito ...Roma, 19 lug 10:37 - La polizia francese haquesta mattina a Parigi anche l'ultimo ex terrorista, per cui l 'Italia chiede l'estradizione, Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile. Lo fanno sapere fonti di via ...La polizia francese, secondo fonti del ministero della Giustizia, ha arrestato a Parigi anche Maurizio Di Marzio, l'ultimo ex terrorista per cui l'Italia aveva chiesto l'estradizione. Il provvedimento ...La polizia francese ha arrestato questa mattina a Parigi anche l'ultimo ex terrorista, per cui l 'Italia chiede l'estradizione, ...