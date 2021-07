Arrestato a Parigi Maurizio Di Marzio, ex terrorista latitante (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha Arrestato questa mattina a Parigi - secondo fonti di via Arenula - anche l’ultimo ex terrorista per cui l ’Italia chiede l’estradizione, Maurizio Di Marzio, sfuggito all’operazione di fine aprile. Il provvedimento depositato l?8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. Leggi anche... Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi. Manca Di Marzio, il 10/5 sarà prescritto e libero (di F. Olivo) Ex terroristi, Maurizio Di Marzio sarà un uomo libero (di L. Santucci) Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese haquesta mattina a- secondo fonti di via Arenula - anche l’ultimo exper cui l ’Italia chiede l’estradizione,Di, sfuggito all’operazione di fine aprile. Il provvedimento depositato l?8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. Leggi anche... Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi. Manca Di, il 10/5 sarà prescritto e libero (di F. Olivo) Ex terroristi,Disarà un uomo libero (di L. Santucci)

