Arrestato a Parigi l’ultimo Br latitante, Maurizio Di Marzio: sparò a freddo al poliziotto Nicola Simone (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha Arrestato questa mattina a Parigi anche l’ultimo ex terrorista, per cui l ‘Italia chiede l’estradizione, Maurizio Di Marzio, sfuggito all’operazione di fine aprile. Lo si apprende da fonti del ministero della Giustizia. Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. La convalida dell’arresto dell’ex Br Maurizio Di Marzio, avvenuto questa mattina a Parigi, è prevista per domattina e mercoledì si terrà la prima udienza di comparizione davanti alla Corte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese haquesta mattina aancheex terrorista, per cui l ‘Italia chiede l’estradizione,Di, sfuggito all’operazione di fine aprile. Lo si apprende da fonti del ministero della Giustizia. Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. La convalida dell’arresto dell’ex BrDi, avvenuto questa mattina a, è prevista per domattina e mercoledì si terrà la prima udienza di comparizione davanti alla Corte ...

