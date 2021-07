Arrestato a Parigi l'ex Br Maurizio Di Marzio (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - La polizia francese ha Arrestato questa mattina a Parigi - secondo fonti di via Arenula - anche l'ultimo ex terrorista per cui l 'Italia chiede l'estradizione, Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile. Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - La polizia francese haquesta mattina a- secondo fonti di via Arenula - anche l'ultimo ex terrorista per cui l 'Italia chiede l'estradizione, Maurizio Di, sfuggito all'operazione di fine aprile. Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena.

