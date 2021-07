Arrestato a Parigi l’ex Br Maurizio Di Marzio: era l’ultimo terrorista latitante in Francia (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha Arrestato questa mattina a Parigi anche l’ultimo ex terrorista, per cui l’Italia chiede l’estradizione di diversi ex militanti di varie organizzazioni terroristiche che da circa 30 anni godevano in Francia del diritto d’asilo, Maurizio Di Marzio, sfuggito all’operazione di fine aprile scorso. Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. 59 anni, ex membro dell’ala militarista delle Brigate rosse, deve scontare ancora un residuo di pena a 5 anni e 9 mesi per banda ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese haquesta mattina aancheex, per cui l’Italia chiede l’estradizione di diversi ex militanti di varie organizzazioni terroristiche che da circa 30 anni godevano indel diritto d’asilo,Di, sfuggito all’operazione di fine aprile scorso. Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena. 59 anni, ex membro dell’ala militarista delle Brigate rosse, deve scontare ancora un residuo di pena a 5 anni e 9 mesi per banda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Arrestato a Parigi l'ex Br Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile #ANSA - HuffPostItalia : Arrestato a Parigi Maurizio Di Marzio, ex terrorista latitante - Agenzia_Ansa : Di Marzio, arrestato questa mattina a Parigi, è l'ultimo ex terrorista di cui l'Italia chiede l'estradizione. Il pr… - ilfendente : Arrestato a Parigi l’ex Br Maurizio Di Marzio: era l’ultimo terrorista latitante in Francia - FilippoCarmigna : Terrorismo: arrestato a Parigi l’ex Br Maurizio Di Marzio -