Apex Legends Emergence: svelata la nuova leggenda, Seer (Di lunedì 19 luglio 2021) Respawn Entertainment ha pubblicato, nelle scorse ore, il trailer di presentazione di Seer, la nuova leggenda di Apex Legends che arriverà con l'inizio della Stagione 10, Emergence Uno dei titoli più giocati attualmente per quel che riguarda i multiplayer PvP, insieme a Fortnite e Valorant, è sicuramente Apex Legends di Respawn Entertainment. L'azienda ha rilasciato diversi teaser e piccoli leak in attesa dell'arrivo della Stagione 10, chiamata Emergence, e come per tutte le precedenti è ovvio l'arrivo di una nuova ...

