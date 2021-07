Anticipi e posticipi Serie A | il calendario delle prime due giornate del Napoli

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La LegaA ha stilato ilcompleto conduedellaA 2021/2022. Ildi Luciano Spalletti debutterà quindi in campionato domenica 22 agosto al Maradona alle 20:45 nella sfida con il Venezia. Nella seconda giornata gli azzurri scenderanno in campo a Genova contro i Grifoni domenica 29 agosto alle 18:30. 1ª giornata-Venezia, domenica 22/8 ore 20:45 DAZN 2ª giornataGenoa-, ...

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi e relativa programmazione tv delle prime due giornate di campionato. La nuova stagione si aprirà sabato 21 con due sfide in contemporanea alle ore 18.30. In campo i campioni d'Italia dell'Inter.