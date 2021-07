Anticipazioni Una Vita, trame dal 24 al 30 luglio 2021: i funerali di Marcia (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Anticipazioni di Una Vita dal 24 al 30 luglio 2021 ci preannunciano che tutto il quartiere assiste ai funerali di Marcia, tranne Felipe e Genoveva. Casilda si prodiga con le compagne della soffitta per riuscire a raccogliere i soldi necessari per acquistare un angelo di marmo da mettere sulla tomba della Sampaio, e fuori dalla chiesa fa un discorso commovente per omaggiare l’amica morta. Una Vita, Anticipazioni: trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021 I giornali parlano dell’omicidio, facendo riferimento ad un triangolo ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 19 luglio 2021) Ledi Unadal 24 al 30ci preannunciano che tutto il quartiere assiste aidi, tranne Felipe e Genoveva. Casilda si prodiga con le compagne della soffitta per riuscire a raccogliere i soldi necessari per acquistare un angelo di marmo da mettere sulla tomba della Sampaio, e fuori dalla chiesa fa un discorso commovente per omaggiare l’amica morta. Una: trama puntate dal 24 al 30I giornali parlano dell’omicidio, facendo riferimento ad un triangolo ...

Advertising

AngelaVillani9 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @pisani_ginevra Grazie Alex sempre per le anticipazioni. Eh sì, inizia una nuova set… - Angela96762489 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @pisani_ginevra Grazie Alex sempre per le anticipazioni. Eh sì, inizia una nuova set… - silvioventisei : RT @TutelaMagliaNA: @ONadde Capisco che, come al solito, hai problemi di comprensione del testo. Non sono solito ostentare le anticipazioni… - audelss : RT @TutelaMagliaNA: @ONadde Capisco che, come al solito, hai problemi di comprensione del testo. Non sono solito ostentare le anticipazioni… - TutelaMagliaNA : @ONadde Capisco che, come al solito, hai problemi di comprensione del testo. Non sono solito ostentare le anticipaz… -