Anticipazioni Grand Hotel, scoperta clamorosa e arresto: quante sorprese (Di lunedì 19 luglio 2021) C’è Grande attesa per la settima puntata di ‘Grand Hotel’, con le prime Anticipazioni che sono uscite sul web: andiamo a vedere cosa succederà. Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Grand Hotel e sarà ricca di colpi di scena, come trapelato dalle Anticipazioni. Infatti si partirà proprio con Julio che arriverà al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) C’èe attesa per la settima puntata di ‘’, con le primeche sono uscite sul web: andiamo a vedere cosa succederà. Questa sera andrà in onda una nuova puntata die sarà ricca di colpi di scena, come trapelato dalle. Infatti si partirà proprio con Julio che arriverà al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AmazonHelp : @Apollo_MX5 Ciao, al momento non abbiamo anticipazioni su The Grand Tour. Continua a seguirci per non perdere tutte… - zazoomblog : Grand Hotel anticipazioni: Julio cerca Cecilia Ayala indaga sulla morte di Don Carlos - #Grand #Hotel… - zazoomblog : Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi - #Grand #Hotel #Intrighi… - zazoomblog : Grand Hotel 2 torna su Canale5 in replica e in prima tv: anticipazioni 18 e 25 luglio - #Grand #Hotel #torna… - CorriereCitta : Anticipazioni Grand Hotel Intrighi e Passioni, stasera 18 luglio in tv: episodi, quante puntate sono, cast, prossim… -