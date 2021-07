Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, fuga d’amore in Sicilia: le [FOTO] della loro estate (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre più affiatati e innamorati. I due ex gieffini hanno iniziato la loro frequentazione proprio all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini e, anche se in molti inizialmente non credevano che il loro sentimento fosse sincero, la loro relazione procede a gonfie vele. La coppia ha optato quasi subito … L'articolo Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, fuga d’amore in Sicilia: le FOTO ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 luglio 2021)sono sempre più affiatati e innamorati. I due ex gieffini hanno iniziato lafrequentazione proprio all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini e, anche se in molti inizialmente non credevano che ilsentimento fosse sincero, larelazione procede a gonfie vele. La coppia ha optato quasi subito … L'articoloin: le...

Andrea Zenga: innamorato della Sicilia SoloDonna Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, fuga d’amore in Sicilia: le [FOTO] della loro estate Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si godono la loro prima estate insieme. La coppia è sempre più innamorata. Ecco dove sono andati.

