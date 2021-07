Andrea Zelletta e Natalia Paragoni verso il matrimonio? “Si sposano”, il gossip (Di lunedì 19 luglio 2021) Bellissimi ed innamoratissimi: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno vivendo la loro estate magica dopo la lunga lontananza ormai superata vissuta in seguito alla fortunata partecipazione del deejay ed ex volto di Uomini e Donne all’ultima edizione del GF Vip. Ora però spunta un nuovo gossip sul conto della coppia e sembra avere il profumo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 luglio 2021) Bellissimi ed innamoratissimi:stanno vivendo la loro estate magica dopo la lunga lontananza ormai superata vissuta in seguito alla fortunata partecipazione del deejay ed ex volto di Uomini e Donne all’ultima edizione del GF Vip. Ora però spunta un nuovosul conto della coppia e sembra avere il profumo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

