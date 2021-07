Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, scoop: altro che crisi, qualcuno ha ‘cantato’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Prima la voce sulla crisi, dopo quella delle vacanze separate, poi il cambio look di lui e ora uno scoop. Tutto nel giro di pochi giorni. E si torna dunque a parlare di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la coppia nata a Uomini e Donne e consolidata al Grande Fratello Vip, nonostante i rumor di rottura che continuano a invadere siti e settimanali. Ma questa ultima spifferata dovrebbe metterli tutti a tacere perché a quanto pare è deciso: l’ex tronista e l’ex corteggiatrice “si sposano”. Già, secondo alcuni gossip emersi nelle ultime ore, pare proprio che il deejay sia pronto a fare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Prima la voce sulla, dopo quella delle vacanze separate, poi il cambio look di lui e ora uno. Tutto nel giro di pochi giorni. E si torna dunque a parlare di, la coppia nata a Uomini e Donne e consolidata al Grande Fratello Vip, nonostante i rumor di rottura che continuano a invadere siti e settimanali. Ma questa ultima spifferata dovrebbe metterli tutti a tacere perché a quanto pare è deciso: l’ex tronista e l’ex corteggiatrice “si sposano”. Già, secondo alcuni gossip emersi nelle ultime ore, pare proprio che il deejay sia pronto a fare il ...

Advertising

blogtivvu : #AndreaZelletta e #NataliaParagoni verso il matrimonio? “Si sposano”, il gossip - GiuseppeporroIt : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi? Il gossip bomba (FOTO) #andreazelletta #nataliaparagoni - Novella_2000 : Ex protagonista del GF Vip 5 pronto a portare all’altare la sua fidanzata storica? - MondoTV241 : Zelletta e Paragoni presto sposi, ecco l'indiscrezione #AndreaZelletta #NataliaParagoni - infoitcultura : Andrea Zelletta irriconoscibile , come è diventato oggi | L’ex del GF Vip cambia look | Foto -