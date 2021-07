Anas | proseguono i lavori sulla Pian D' Assino | da domani il cantiere si prolunga da Gubbio Est a Padule

Advertising

CronacheNuoresi : ANAS. Proseguono i lavori sulla 131 DCN - #Nuorese -

Ultime Notizie dalla rete : Anas proseguono

PerugiaToday

Prosegue i lavori di risanamento della pavimentazione della strada statale 219 'di Gubbio e Pian d'Assino' e che prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli ...Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di, disponibile ...''Questo processo si è basato sulla questione relativa alla proprietà del ponte, che è molto rilevante, ma in astratto. E' stata strumentalmente utilizzata a mio avviso, in un vergognoso e continuo sc ...A partire da oggi, per interventi di nuova pavimentazione lungo la carreggiata nord, saranno in vigore restringimenti su un tratto di 2 km tra gli svincoli di Stintino e Porto Torres ...