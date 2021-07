Analisi del prezzo BNB: Binance Coin potrebbe scendere sotto i $300 (Di lunedì 19 luglio 2021) La criptovaluta è ancora in un ciclo ribassista e il declino di Binance Coin potrebbe vederla scendere sotto i 300 dollari Il mercato delle criptovalute non ha funzionato bene durante il fine settimana e le perdite potrebbero estendersi ulteriormente nel corso della settimana. Il prezzo di BitCoin viene ancora scambiato appena al di sopra della soglia dei $31.000, incapace di intraprendere una corsa oltre il livello di resistenza principale di $35.000. Binance Coin (BNB) è stato uno dei più grandi perdenti tra le ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 19 luglio 2021) La criptovaluta è ancora in un ciclo ribassista e il declino divederlai 300 dollari Il mercato delle criptovalute non ha funzionato bene durante il fine settimana e le perditero estendersi ulteriormente nel corso della settimana. Ildi Bitviene ancora scambiato appena al di sopra della soglia dei $31.000, incapace di intraprendere una corsa oltre il livello di resistenza principale di $35.000.(BNB) è stato uno dei più grandi perdenti tra le ...

