Amministrative Bologna | Battistini | “Fiducioso per natura”

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Sonopere come imprenditore non mi metto in avventure se non so che possono arrivare a fondo”. Così Fabioaccoglie l’investitura a candidato sindaco del leader della Lega, Matteo Salvini, a. cin/mgg/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Bologna

"Sono fiducioso per natura e come imprenditore non mi metto in avventure se non so che possono arrivare a fondo". Così Fabio Battistini accoglie l'investitura a candidato sindaco del leader della Lega ...