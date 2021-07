Amici di Maria De Filippi torna su Canale 5 prima del solito Quando comincia il talent più famoso della tv

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la conclusione20esima edizione del programma e il consequenziale inizio dei casting per scegliere i nuovii che faranno partetrasmissioneprossima edizione, ilshowdiDeè pronto are in televisione. Sono tante le indiscrezioni che riguardano la prossima edizione dello show che tanto ha fatto parlare di se durante l’ultima edizione che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Tutte le ultime indiscrezioni del programma di punta di5 presentato ...

Una bellissima notizia che sicuramente farà piacere a tutti i fan diDe Filippi e di: Mediaset ha anticipato la mesa in onda Nelle ultime ore è circolata in rete una notizia che di sicuro renderà felici tutti i fan diDe Filippi. A settembre oltre a ...... secondo le anticipazioni riportate da Davidemaggio.it il talent diDe Filippi dovrebbe partire già nelle prossime settimane. La ventesima stagione diè stata quella dei record, le ...“ La campanella quest’anno suonerà prima negli studi Elios. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un’inattesa notizia sul futuro di Amici di Maria De Filippi, non trapelata durante la presentazion ...Secondo le indiscrezioni riportate sul web, Amici 21 potrebbe prendere il via già il terzo sabato di settembre ...