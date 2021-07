Amici 21, il ritorno dell’autore storico: “Litigio con Maria? Va bene così” (Di lunedì 19 luglio 2021) Ad Amici 21 tornerà uno degli autori storici del programma, scomparso dai radar per qualche tempo. Nel corso di un’intervista ha parlato del suo rapporto con Maria. Amici si è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 luglio 2021) Ad21 tornerà uno degli autori storici del programma, scomparso dai radar per qualche tempo. Nel corso di un’intervista ha parlato del suo rapporto consi è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta daCristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Moneymaker98000 : RT @tweetnewsit: Shelly la cagnolina abbandonata che aspetta per giorni il ritorno dei suoi amici umani - tweetnewsit : Shelly la cagnolina abbandonata che aspetta per giorni il ritorno dei suoi amici umani - sonomaschio : RT @VitaDiLeoG: Parliamo di come il ritorno di Virginia Raffaele non solo ad Amici ma in televisione sarebbe l'aria fresca che ci servirebbe - nonsonoioseitu : Il ritorno del Trofeo Berlusconi è un po' il ritorno di quei vecchi amici che rivedevi solo d'estate.... - taesvart : ok ritorno dai miei amici ciao -