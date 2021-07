Ambiente, riciclo e sensibilità green: a Roma la seconda edizione del Festival della Sostenibilità (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà in corso a Roma fino al 19 settembre 2021 la seconda edizione del Festival della Sostenibilità, un grande evento all’insegna del rispetto per l’Ambiente, il riciclo e tutto quello che è sensibilità green. In programma un ricco calendario di esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del riciclo, start up dell’innovazione e artigiani del riuso, racconti interviste e laboratori green ed educational. E ancora show cooking del recupero, incontri, workshop, spettacoli e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà in corso afino al 19 settembre 2021 ladel, un grande evento all’insegna del rispetto per l’, ile tutto quello che è. In programma un ricco calendario di esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del, start up dell’innovazione e artigiani del riuso, racconti interviste e laboratoried educational. E ancora show cooking del recupero, incontri, workshop, spettacoli e ...

gruppoiren : #CuoreMediterraneo campagna di @RicreaAcciaio ha fatto tappa nel #GolfoDeiPoeti per premiare @ComuneSpezia, servito… - CircolarMenteNS : ?? Secondo #Assorimap, per sostenere lo sviluppo dell’#economiacircolare occorre puntare con forza sul #riciclo mec… - CircolarMenteNS : ?? Indagine Banca Ifis: per il 74% degli intervistati l'attenzione all'#ambiente è una responsabilità verso territo… - Corepla_Riciclo : Ognuno manifesta il proprio amore per l'ambiente con gesti ed azioni differenti. Noi lo facciamo con la… - GhiringhelliGio : RT @REthinkWasteRTW: ??Il 21 luglio @ComuneVA ospita il primo “ENVIRONMENTAL DAY&NIGHT”: una giornata dedicata all‘ambiente per festeggiare… -