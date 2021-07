ALui ha 60 anni e si è innamorato di un' altra donna Dopo 10 anni insieme Che fare? La risposta di Ester Viola

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 luglio 2021) Cara, sono stata la sua amica, amante, confidente, ecc. ecc. ecc. per 10. Tanti alti e bassi, grandissime affinità culturali e intellettuali. Sodalizio artistico (siamo attori /poeti / scrittori dilettanti). Mai più di tre giorni lontani o senza scriverci. Poco sesso vero, ma il resto compensava, anche se per me non abbastanza, ma ero, sono innamorata.10sì, ancora, e di lui ho accettato tutto. Forse anche per la formazione cattolica e la laurea in teologia… Ora mi dico che sono così innamorata perché non l’ho mai avuto completamente e abbastanza perché ...