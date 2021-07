Alpha Test e Boolean insieme | nasce un Gruppo di eccellenza nell' Education Technology

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - Milano, 19 luglio 2021 – Il deal si inserisce all'interno di un piano di sviluppo, iniziato con l'acquisizione della maggioranza di Secondo i dati emersi da Istat, Modis e dall'Osservatorio delle Competenze Digitali, in Italia si registra una crescita annua della richiesta di professionisti ICT pari al +26%: ogni anno, solo nel nostro Paese, sono ben 49.000 le posizioni vacanti per ruoli da sviluppatore.parte da questa esigenza di mercato e rivoluziona il mondo della formazione informatica attraverso un metodo innovativo: in 6 mesi di lezioni a tempo pieno, totalmente online e live, forma full-stack web developer pronti per entrare nel mondo del ...