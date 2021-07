Alluvione Germania | bilancio dei morti aumenta ancora

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sale a 165 il numero deiina causa delle piogge record e delle successive inondazioni che hanno colpito il Paese. Lo riferiscono le autorità tedesche, mentre i soccorritori continuano la ricerca dei dispersi nelle città colpite dal maltempo. In alcune zone la polizia ha dispiegato motoscafi e subacquei per recuperare i corpi. Il ministero degli Interni tedesco, Horst Seehofer, è in visita nella Renania Palatinato dopo la terribile tempesta che ha colpito la regione e visiterà un ospedale ad Ahrweiler. La visita segue quella di ieri della cancelliera Angela Merkel. Seehofer incontrerà i servizi d’emergenza nel Nord Reno-Vestfalia presso la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Germania, Armin Laschet si scusa per le 'risate' post alluvione #germania - Agenzia_Ansa : Continua a salire il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il Nord Europa: i morti ora sono almeno 188… - Tg3web : Pesante il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha investito il nord Europa. La Germania il paese più colpito,… - ferociouspie : RT @Agenzia_Ansa: Continua a salire il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il Nord Europa: i morti ora sono almeno 188. Salg… - Marilenapas : RT @jeperego: A tutti gli altri problemi nelle zone dell’alluvione, ora si aggiunge quello dei casi di sciacallaggio tra le macerie e nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania

Rai News

Hans - Josef Becker, in una celebrazione ecumenica che si è svolta ieri sera a Soest per le persone colpite dall'. "Questa celebrazione vuole portare il disagio, l'orrore, la sofferenza e la ...Sale a 165 il numero dei morti ina causa delle piogge record e delle successive inondazioni che hanno colpito il Paese. Lo riferiscono le autorità tedesche, mentre i soccorritori continuano la ricerca dei dispersi nelle ...In Renania Palatinato i morti sono 117, in Nordreno-Vestfalia 45, più uno in Baviera. Oggi la visita del ministro degli Interni ...In piena campagna elettorale per il rinnovo del Bundestag la Germania vive per la prima volta nella storia il mutamento climatico al centro dell’agenda politica. Sarà il riscaldamento globale a decide ...