(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Un viaggio nelle attività spaziali dalal, per mostrare come la cooperazione tra enti e università abbia portato il nostro Paese tra le eccellenze del panorama scientifico internazionale. E' questo il cuore dell'incontro "Scienza etra" che si tiene nella sede dell'Agenzia- oggi dalle ore 9,00 - e in diretta streaming. L'iniziativa è coordinata tra l'Asi, gli enti diCnr, Inaf e Infn ed il mondo accademico, ...

Advertising

fisco24_info : All'Asi la 'ricerca spaziale italiana tra passato e futuro': Ai lavori presenti anche Tabacci e Saccoccia, strategi… - TV7Benevento : All'Asi la 'ricerca spaziale italiana tra passato e futuro'... - ASI_spazio : Dai dati satellitari alle analisi metereologiche fino ad arrivare all’archeologia climatica: la scienza dimostra ch… - CTNA_aerospazio : All’inferno e ritorno: l’#aerospazio cerca il suo posto nel portafoglio. Scrive Fabrizio Goria… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: L'Agenzia Spaziale Italiana parteciperà all'edizione 2021 della #EUSPACE Summer School #Agenda2030 @UniGenova https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : All Asi

Adnkronos

... dal 2005 al 2008 è stato redattore per il Dizionario dello sport della Garzanti e ha'attivo la pubblicazione di altri quattro libri a tema sportivo. Leggi la news sul sitoClasse '69, dipendente del Consorziodi Napoli, Lebro è da anni in politica. Gli ultimi incarichi ricoperti, in ordine di tempo, sono quelli di vice sindaco e assessore'Urbanistica della ...Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Un viaggio nelle attività spaziali dal passato al futuro, per mostrare come la cooperazione tra enti e università abbia ...(ASI) Continuano le prove di forza che, seppur legittime, mettono a rischio la stabilità del mondo intero. L’ iniziativa è da ricondurre all’ aumento della tensione tra le grandi potenze della comunit ...