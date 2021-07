All’Asi la “ricerca spaziale italiana tra passato e futuro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 luglio 2021) Un viaggio nelle attività spaziali dalal, per mostrare come la cooperazione tra enti e università abbia portato il nostro Paese tra le eccellenze del panorama scientifico internazionale. E’ questo il cuore dell’incontro “Scienza etra” che si tiene nella sede dell’Agenzia– oggi dalle ore 9,00 – e in diretta streaming. L’iniziativa è coordinata tra l’Asi, gli enti diCnr, Inaf e Infn ed il mondo accademico, istituzioni con le quali ...