Alitalia, il programma MilleMiglia non sarà assorbito da Ita. Incertezze sul futuro dei punti accumulati dai 5 milioni di utenti (Di lunedì 19 luglio 2021) Il programma MilleMiglia non sopravviverà al passaggio da Alitalia a Ita. La nuova compagnia che sostituirà Alitalia dal prossimo autunno ha deciso per la sostituzione del programma che permette di accumulare punti da convertire in biglietti premio con uno creato ex novo. C’è un problema, però: Alitalia Loyalty, la società che gestisce il programma di fedeltà, non può essere rilevata da Ita per via della discontinuità con il passato richiesta dalla Commissione europea. Alla compagnia Italia trasporto aereo (Ita), infatti, non è consentito di partecipare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilnon sopravviverà al passaggio daa Ita. La nuova compagnia che sostituiràdal prossimo autunno ha deciso per la sostituzione delche permette di accumulareda convertire in biglietti premio con uno creato ex novo. C’è un problema, però:Loyalty, la società che gestisce ildi fedeltà, non può essere rilevata da Ita per via della discontinuità con il passato richiesta dalla Commissione europea. Alla compagnia Italia trasporto aereo (Ita), infatti, non è consentito di partecipare ...

