Alessia Marcuzzi senza freni, la sua foto senza veli infiamma il web (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessia Marcuzzi non smette di stupire: la foto della presentatrice, solo con gli slip, pubblicata sui social, ha infiammato il web, anche se le critiche non mancano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@AlessiaMarcuzzi) Il caldo, il sole, la spiaggia della Sicilia fanno da contorno alla foto dell'estate: Alessia Marcuzzi in riva al mare, senza indumenti addosso e solo con ...

