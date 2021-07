Alessandra Amoroso: “Tutto Accade” nuovo album e San Siro! (Di lunedì 19 luglio 2021) Per celebrare il viaggio lungo 12 anni, Alessandra Amoroso presenterà il nuovo album di inediti dal vivo a San Siro! “Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio. Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perché Tutto questo mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… IL GIORNO”, ha raccontato ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) Per celebrare il viaggio lungo 12 anni,presenterà ildi inediti dal vivo a San“Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio. Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perchéquesto mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… IL GIORNO”, ha raccontato ...

