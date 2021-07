Alessandra Amoroso pronta a prendersi San Siro | ' Ho lavorato su me stessa | adesso sono pronta'

Advertising

TicketOneIT : ?'TUTTO ACCADE A San Siro'? @AmorosoOF ??Uno show unico nel tempio della musica che ha ospitato le più grandi star… - rtl1025 : ?? Notizia BOMBA! Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso sarà in concerto allo stadio #SanSiro di Milano ?? ?? Oggi, a… - AmorosoOF : Gli iscritti al Fanclub avranno la possibilità di poter acquistare biglietti in posizioni esclusive a loro riservat… - BiasiErika : RT @RadioSubasio: Alessandra Amoroso, il nuovo album, poi il primo stadio... San Siro - irenesaettatvb : @irenesaetta00 Alessandra amoroso cancellata a San Siro perché é entrata in scena Irenesaetta -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso

Tv Sorrisi e Canzoni

Il 13 luglio 2022 sarà il giorno in cui... ' Tutto accade a San Siro '. E' questo il titolo scelto per l'evento che vedràesibirsi per la prima volta nello stadio milanese con uno show tutto suo. 'In questo periodo ho avuto modo di lavorare molto su me stessa, capire chi sono e cosa voglio - racconta ...Il 13 luglio 2022 sarà il giorno in cui "TUTTO ACCADE a San Siro". Nel corso degli anniha sorpreso il pubblico con veri e propri concerti evento e ora, per il live numero 200 della sua carriera, è pronta a conquistare il palco più prestigioso della musica pop e rock ...Per il suo 200° concerto Alessandra Amoroso ha scelto la location più ambita: lo stadio San Siro di Milano. Una data unica: 13 luglio 2021.Nel video la Amoroso ripercorre tutte le tappe della sua vita: dal sogno di esibirsi di fronte a un grande pubblico sin da quando era bambina, con una lacca per capelli usata come microfono, passando ...