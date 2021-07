Alena Seredova | nessuna tregua con Ilaria D’Amico | le sue parole su Instagram

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il rapporto tracontinua a essere teso. La showgirl ceca ha confermato, ancora una volta, di non avereintenzione di aprirsi al concetto di “famiglia allargata”. Durante una diretta sulainfatti ha replicato alla domanda di una fan, usando un secco “no” come risposta. Nessun riavvicinamento quindi a Gigi Buffon e suo nucleo familiare. Del resto la sua posizione sull’argomento è sempre stata chiara: anche nelle scorse settimane aveva ribadito di non essere pronta a una frequentazione con l’ex marito e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

Il Mattino

Qualche settimana fa sono iniziate le vacanze per la modellache è stata prima a Forte dei Marmi e poi si è spostata verso le Cinque Terre con il compagno Alessandro Nasi, la piccola ...Pernon è cambiato nulla. La tensione con Ilaria D'Amico resta altissima. In una diretta sul suo profilo Instagram , infatti, l'ex modella ha confermato il suo 'no' alla famiglia allargata ...Non c’è spazio per la famiglia allargata nella vita di Alena Seredova: la showgirl l’ha confermato su Instagram.18 luglio 2021 a. a. a. Per Alena Seredova non è cambiato nulla. La follia di Elisabetta Canalis, svestita sul tetto che scotta: topless e. foto estrema | Guarda. 'E' contro la mia natura - ha dichiar ...