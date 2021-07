Al mercato è il momento delle pesche: come farle sciroppate (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono le pesche e le nettarine le protagoniste della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Per l’areale produttivo dell’Emilia Romagna, che rappresenta uno dei principali luoghi d’origine di questi frutti, l’annata è piuttosto difficile perchè le gelate tardive hanno compromesso la resa dei frutteti. Le regioni del centro e sud Italia, invece, riescono a offrire un prodotto di buona qualità. In modo particolare, per la merce nazionale, un ruolo da protagoniste spetta a Puglia, Basilicata e Sicilia, da dove al momento provengono i maggiori approvvigionamenti. In quantitativi minori è reperibile anche raccolto spagnolo, comunque ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono lee le nettarine le protagoniste della settimana alortofrutticolo bergamasco. Per l’areale produttivo dell’Emilia Romagna, che rappresenta uno dei principali luoghi d’origine di questi frutti, l’annata è piuttosto difficile perchè le gelate tardive hanno compromesso la resa dei frutteti. Le regioni del centro e sud Italia, invece, riescono a offrire un prodotto di buona qualità. In modo particolare, per la merce nazionale, un ruolo da protagoniste spetta a Puglia, Basilicata e Sicilia, da dove alprovengono i maggiori approvvigionamenti. In quantitativi minori è reperibile anche raccolto spagnolo, comunque ...

