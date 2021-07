Aids | ViiV Healthcare presenta nuovi dati portfolio all' Ias 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aids ViiV

Adnkronos

... già autorizzate o attualmente in sviluppo, alla InternationalSociety Conference 2021 (Ias ... Head of Research & DevelopmentHealthcare - un'ampia gamma di dati dal portfolio diversificato e ..."La sua conoscenza del settore Hiv/e il suo ricco bagaglio di competenze - commenta Maurizio Amato, amministratore delegato diHc Italia e Olanda - ci aiuteranno a preparare il futuro per ...Roma, 19 lug (Adnkronos Salute) - ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline plc, in partecipazione con ...Cristina Zocchetti il nuovo direttore medico e scientifico di ViiV Healthcare per l'hub Italia e Olanda. Laureata in Medicina all'università degli Studi di Pavia, con specializzazione in Medicina trop ...