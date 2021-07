Advertising

anteprima24 : ** #Aggressione al personale sanitario del Fatebenefratelli: il racconto dell'accaduto ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Aggressione al personale del Cto di Napoli - - RoBaPe69 : @LuciaStigliano3 @a_niett Il fatto è che quando si mena bisogna sapere anche dove, la difesa personale insegna prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione personale

...investigative emerse dall'attività di indagine condotta a seguito della violentasubita ... L'immediato intervento delin servizio di vigilanza riusciva ad evitare che venissero ...Altranel carcere di via Arginone dove, nel pomeriggio di oggi (domenica 18 luglio), dopo aver ...il trasferimento di tutti i detenuti che si rendono responsabili di aggressioni al'...Polizia, ultime dal sito: Nella mattinata odierna la Squadra Mobile ha tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Chieti Dr.Un imprenditore bresciano, titolare di una ditta di legnami, è stato picchiato a sangue da più persone che si erano introdotte in maniera illegale ...