Adolescenza e Covid-19, audizione del ministro Bianchi (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – Mercoledì 21 luglio la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’Adolescenza svolgerà il seguito dell’audizione del ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi (foto), sulle tematiche legate all’infanzia e all’Adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, dalle ore 8.15, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – Mercoledì 21 luglio la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’svolgerà il seguito dell’deldell’istruzione, Patrizio(foto), sulle tematiche legate all’infanzia e all’anche con riguardo alla crisi pandemica da-19. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, dalle ore 8.15, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

junginkgo : mi sto rendendo conto all’età di 27 anni che non sono brava per niente nelle amicizie. ne ho avute negli anni, come… - overtheonlytrut : 'questi' stanno avendo una difficile adolescenza causa covid e tutte le mentalità chiuse degli adulti come te in q… - liotru52 : @AleGiannino Il Covid ha tolto il coperchio alla pentola.Cosa stava cucinando la politica? Tanta ????.Siamo tutti dis… - gabrielepx : @ar_tes_ @FraLauricella Hai informazioni non aggiornate. Questo articolo parla dei rischi nei giovani dall'adolesc… -